Wiener Schubert Theater lädt wieder zum Future Lab

Die Verknüpfung von Theater und neuen Technologien steht im Zentrum des bereits zum vierten Mal stattfindenden "Future Labs" des Wiener Schubert Theaters. Von 19. bis 22. Februar stehen zwei Theaterstücke, aber auch ein AR-Workshop und "Future Talks" auf dem Programm. So ist das Live-Gaming-Stück "Let's play I'm old and tired" von Total Refusal und dem Theater im Bahnhof (TiB) zu Gast, zudem feiert das KI-Theater "Processing Pinocchio" seine Uraufführung.

Im Zentrum des im Herbst in Graz uraufgeführten Stücks "Let's play I'm old and tired" steht ein ausgebrannter Avatar, der - ausgehend vom Adventure-Game "Red Dead Redemption 2" - in der Videospiel-Wildnis nach Ruhe sucht. Die Wien-Premiere geht am ersten Festivalabend um 19.30 Uhr über die Bühne, im Anschluss diskutiert man um 21 Uhr im "Future Talk" über "Neue Medien im alten Spiel".

Am 20. Februar wartet das Festival mit der Uraufführung von "Processing Pinocchio" auf. Die Idee für das Stück geht bis ins Jahr 2019 zurück, als Regisseur Simon Meusburger von einem der ersten frei zugänglichen KI-Sprachmodelle (GPT-2) das berühmte Märchen neu erzählen ließ. Das Ergebnis war "roh, naiv, poetisch verstört und voller maschineller Logikfehler", wie es heißt. In seinem neuen Stück zeichnet Meusburger nun die rasende Entwicklung der Fähigkeiten der Künstlichen Intelligenz nach. Entstehen soll ein Dialog zwischen zwei KI-Generationen, zudem werden "Fragen über Ethik und Regulierung, Grenzen und Privilegien sowie philosophische Thesen über Mensch und Menschlichkeit" verhandelt. Anschließend gibt Meusburger in einem "Future Talk" Einblicke in seine Arbeit.