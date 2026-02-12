Kuss vor dem "Kuss": Belvedere lädt zur Valentinstagsaktion

Auch heuer lädt das Belvedere zum Valentinstag wieder zu einem Kuss vor dem "Kuss": Wie schon in den vergangenen Jahren sind Paare am 14. Februar von 19 bis 23 Uhr bei freiem Eintritt ins Obere Belvedere geladen, um unter dem Motto "Come for a Kiss" vor Gustav Klimts berühmtem Gemälde fotografiert zu werden.

Hinter der Linse stehen professionelle Fotografinnen von Ivory Rose Photography. Zusätzlich erhalten Besucherinnen und Besucher ihr Foto via E-Mail in Druckqualität zugeschickt. Im Marmorsaal begleitet DJ Pierre Ciseaux mit romantischen Klängen durch den Abend und lädt zum Tanzen ein.