Nach Tat in Kitzbühel
Warum töten Eltern ihre Kinder? „Häufig liegt die Ursache in einer schweren Depression“
Werden Kinder von ihren Vätern oder Müttern ermordet, sind Bestürzung und Anteilnahme oft besonders groß. Die meisten Menschen können solche Taten nur schwer fassen.
Ein Bub wurde in Kitzbühel von seiner Mutter ermordet. Wie immer bei solchen Fällen stellt sich die Frage, was Täterinnen und Täter dazu treibt. Zwei renomierte Psychiaterinnen ordnen ein.