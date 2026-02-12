Zwischendecke in Kellerbar in Gerlos fing Feuer, Gäste mussten Hotel verlassen

In Gerlos musste am Mittwochabend die Feuerwehr zu einem Brand in der Zwischendecke einer Kellerbar ausrücken. Ein Mitarbeiter bemerkte um 21.40 Uhr die Flammen, ließ das Lokal räumen und versuchte mit einem Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen.

Die angerückten Feuerwehren Gerlos und Ramsau löschten schließlich den Brand und belüfteten die Räumlichkeiten. Verletzt wurde niemand. Die Gäste des Hotels begaben sich während des Einsatzes in ein benachbartes Hotel. Sie konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Unterkünfte zurückkehren.