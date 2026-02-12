Noch kein Betreiber gefunden
Kletterhalle Wörgl: „Es wird auch einen Beitrag von Stadt und Land brauchen“
Markus Schwaiger ist beim Österreichischen Alpenverein für den Themenkomplex Sportklettern zuständig und in die Gespräche zur Rettung der Kletterhalle Wörgl involviert.
© Theresa Aigner
Die Kletterhalle Wörgl ist insolvent, die Fortführung des Betriebs offen. Während Bürgermeister Riedhart auf Social Media bereits verkündet hat, dass der Fortbestand gesichert sei, ist noch kein neuer Betreiber gefunden. Was sagt der Alpenverein, der in die Gespräche involviert ist, zum aktuellen Stand?