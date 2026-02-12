Kletterhalle Wörgl: „Es wird auch einen Beitrag von Stadt und Land brauchen“

Die Kletterhalle Wörgl ist insolvent, die Fortführung des Betriebs offen. Während Bürgermeister Riedhart auf Social Media bereits verkündet hat, dass der Fortbestand gesichert sei, ist noch kein neuer Betreiber gefunden. Was sagt der Alpenverein, der in die Gespräche involviert ist, zum aktuellen Stand?