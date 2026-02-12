In unsicheren Zeiten
Das letzte Hurra? Österreichs Kino zeigt sich in Berlin von seiner besten Seite
Ein internationaler Star in einem österreichischen Film: „Die Blutgräfin“ wurde in Wien gedreht. Isabelle Huppert (rechts neben Birgit Minichmayr) spielt die Hauptrolle.
© Filmladen
Am Donnerstag beginnt die 76. Berlinale. Gleich zwölf österreichische Filme kommen bei dem Festival bis 22. Februar zur Premiere. Ein Rekord. Aber: Nach Förderkürzungen fürchtet die heimische Filmbranche um ihre Zukunft.