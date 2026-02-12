„Fatale Entwicklung“
Agrarpreise massiv unter Druck: Auf die Tiroler Bauern kommen schwere Zeiten zu
Der Milchpreis kommt unter Druck. Die Milch ist aber nach wie vor die wichtigste Einnahmequelle der Bauern mit einer Wertschöpfung von 231 Millionen Euro.
Agrarreferent und ÖVP-Bauernbundobmann Josef Geisler sieht in der zu hohen Milchproduktion in Europa das Grundübel für die Schleuderpreispolitik im Handel. Kampf um Leistungsabgeltungen wird immer schwerer, die NEOS kritisieren das Förderwesen.