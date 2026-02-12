- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Party im Austria House
So feierten die Tiroler Rodler ihren Medaillen-Doppelpack: „War ein Kindheitstraum“
Strahlende Olympia-Medaillengewinner: Lara Kipp, Selina Egle, Thomas Steu und Wolfgang Kindl.
© Michael Meindl
Von Daniel Lenninger
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten