Imst sucht Ideen: Kreativwettbewerb für Tirol 2050 mit 25.000 Euro

Tirol sucht kreative Köpfe für seine energieautonome Zukunft. Eine Dialoggruppe des „RUPTUR.kreativ.wettbewerbs“ lädt am 24. Februar nach Imst ein. Dort können interdisziplinäre Ideen für ein energieautonomes Tirol im Jahr 2050 entstehen. Für die besten Konzepte winken bis zu 25.000 Euro Preisgeld.

Imst – Der Wettbewerb fördert das Zusammenspiel verschiedener Bereiche. Er sucht Projekte, die Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft mit Wirtschaft, Tourismus oder Industrie verbinden. So sollen positive Zukunftsbilder für ein energieautonomes Tirol 2050 entstehen. Die Lebensraum Tirol Gruppe initiierte den Wettbewerb, der von kreativland.tirol und TIROL 2050 energieautonom umgesetzt wird.

Eine Dialoggruppe in Imst erleichtert diese Zusammenarbeit. Teilnehmer finden dort Mitstreiter für Projekte. Sie entwickeln erste Ideen oder sammeln neue Inspiration. Angesprochen sind alle, die Tirols Energieautonomie voranbringen wollen. Dazu gehören Unternehmer, die nachhaltige Innovationen zeigen möchten. Auch Kreativschaffende auf der Suche nach Partnern sind willkommen.