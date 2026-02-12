Am 24. Februar

Imst sucht Ideen: Kreativwettbewerb für Tirol 2050 mit 25.000 Euro

Am 24. Februar werden in der Imster Wirtschaftskammer wieder die Köpfe zusammengesteckt.
© Energieagentur Tirol

Tirol sucht kreative Köpfe für seine energieautonome Zukunft. Eine Dialoggruppe des „RUPTUR.kreativ.wettbewerbs“ lädt am 24. Februar nach Imst ein. Dort können interdisziplinäre Ideen für ein energieautonomes Tirol im Jahr 2050 entstehen. Für die besten Konzepte winken bis zu 25.000 Euro Preisgeld.

Imst – Der Wettbewerb fördert das Zusammenspiel verschiedener Bereiche. Er sucht Projekte, die Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft mit Wirtschaft, Tourismus oder Industrie verbinden. So sollen positive Zukunftsbilder für ein energieautonomes Tirol 2050 entstehen. Die Lebensraum Tirol Gruppe initiierte den Wettbewerb, der von kreativland.tirol und TIROL 2050 energieautonom umgesetzt wird.

Der RUPTUR.kreativ.wettbewerb

  • Was: Ideen für ein energieautonomes Tirol 2050
  • Fokus: Interdisziplinäre Projekte
  • Dialoggruppe: 24. Februar 2026, 17:00-20:00 Uhr
  • Ort: Wirtschaftskammer Imst
  • Preisgeld: Bis zu 25.000 Euro
  • Einreichfrist: Ende April 2026
  • Anmeldung Dialoggruppe: www.tirol2050.at/ruptur

Eine Dialoggruppe in Imst erleichtert diese Zusammenarbeit. Teilnehmer finden dort Mitstreiter für Projekte. Sie entwickeln erste Ideen oder sammeln neue Inspiration. Angesprochen sind alle, die Tirols Energieautonomie voranbringen wollen. Dazu gehören Unternehmer, die nachhaltige Innovationen zeigen möchten. Auch Kreativschaffende auf der Suche nach Partnern sind willkommen.

Für die Umsetzung der besten Projekte gibt es bis zu 25.000 Euro Preisgeld. Einreichungen sind bis Ende April 2026 möglich. Eine interdisziplinäre Jury und ein Publikumsvoting küren drei Siegerprojekte. Diese werden anschließend realisiert.

