ÖZIV Landeck-Imst: Treue Mitglieder und aktive Gemeinschaft gefeiert

In Zams fand die Jahreshauptversammlung des ÖZIV Tirol Bezirksvereins Landeck-Imst statt. Kürzlich blickte der Verein im Gasthaus Thurner auf ein aktives Jahr zurück. Langjährige Mitglieder wurden geehrt. Den Abschluss bildete eine Faschingsfeier.

Zams – Insgesamt 16 langjährige Mitglieder erhielten Auszeichnungen. Zwei davon wurden für bemerkenswerte 60 Jahre Treue zum Verein geehrt.

Obmann Andreas Kopp führte durch den Jahresrückblick. Er begrüßte Stadtrat Richard Aichwalder von der Stadtgemeinde Imst. Dieser richtete Grußworte an die Anwesenden.

Der Bezirksverein war vielseitig aktiv. Regelmäßige Kegel- und Spielenachmittage prägten das Vereinsleben. Im März beteiligte er sich am Repair-Café der LLA Imst. Dort erhielt der Verein eine Spende. Beim Inklusionsfestival im Mai betrieb der Verein mehrere Stände. Er sensibilisierte dort für Behinderungen und Barrieren. Ausflüge nach Südtirol und an den Chiemsee ergänzten das Programm.