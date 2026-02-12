FörderTour in Imst: Gratis-Beratung zu Energie und ID Austria

Das Land Tirol bietet am 25. Februar im Bezirk Imst kostenlose Beratungen an. Bei der "FörderTour" erhalten Bürger Unterstützung bei der Einrichtung der ID Austria sowie Antworten zu Fragen rund um Energiekosten und Sparmöglichkeiten. Termine finden in Imst und St. Leonhard statt.

Imst, St. Leonhard i. P. – Die FörderTour des Landes macht von Jänner bis April in allen Tiroler Bezirken Halt. Am Mittwoch, den 25. Februar , kommt sie in den Bezirk Imst. Vormittags findet die kostenlose Beratung ohne Termin in der Bezirkshauptmannschaft Imst statt. Nachmittags können Interessierte das Gemeindeamt in St. Leonhard i. P. besuchen.

Der Fokus der Tour liegt auf Energiekosten und Energiespar-Tipps. Besucher erhalten zudem Hilfestellung bei der Einrichtung der ID Austria. Experten beraten persönlich vor Ort zu weiteren Fördermöglichkeiten des Landes. Dazu gehören Pflege, Wohnbauförderung und Bildung. Anträge können bei Bedarf direkt gestellt werden.

FörderTour des Landes Tirol im Bezirk Imst Wann: Mittwoch, 25. Februar 2026 Wo: 9.30 bis 12 Uhr: Bezirkshauptmannschaft Imst

14 bis 16 Uhr: Gemeindeamt St. Leonhard i. P. (Gemeindesaal)

Themen: ID Austria, Energiekosten, Energiesparen, Wohnbauförderung, Pflege, Bildung

ID Austria, Energiekosten, Energiesparen, Wohnbauförderung, Pflege, Bildung Hinweis: Kostenlose Beratung ohne Terminvereinbarung. Online-Beratung über Tiroler Hilfswerk möglich.

Wer den Terminen nicht persönlich beiwohnen kann, nutzt die Online-Beratung. Das Tiroler Hilfswerk berät seit Kurzem via Video oder Telefon. Es hilft bei Themen wie Heizkostenzuschuss oder Unterstützung für Menschen mit Behinderungen. Auch einmalige Hilfen in Notlagen werden besprochen. Termine sind über die Online-Terminvereinbarung des Landes buchbar.