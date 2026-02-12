Buchpräsentation in Imst: Andrea Stigger lädt zu veganer Verkostung
Am 20. Februar wird die Tyrolia in Imst zum Treffpunkt für alle Fans der veganen Küche. Die diplomierte Ernährungstrainerin Andrea Stigger stellt ihr neues Kochbuch „Vegan Vibes“ vor. Besucher können dabei Kostproben ihrer Rezepte probieren.
Imst – Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 20. Februar, statt. Sie beginnt um 15 Uhr und endet um 17 Uhr. Ort ist die Buchhandlung Tyrolia in der Rathausstraße 1 in Imst. Andrea Stigger ist eine diplomierte Ernährungstrainerin.
Ihr Buch "Vegan Vibes" verspricht vielfältige vegane Rezepte. Es reicht von bunten Smoothies und kreativen Salaten bis zu pikanten Wraps. Auch schmackhafte Pasta-Gerichte sind enthalten. Diese Präsentation bietet eine Einführung in die gesunde vegane Küche. Besucher können direkt vor Ort einige der Gerichte probieren. Interessierte finden weitere Informationen auf www.andrea-kocht-vegan.at.
Die Buchpräsentation bietet eine gute Gelegenheit, sich zu Beginn der gesunden Jahreszeit Inspirationen für die eigene Küche zu holen. Andrea Stigger zeigt, wie vielfältig und schmackhaft pflanzliche Gerichte sein können. Besucher dürfen sich auf eine genussvolle Entdeckungsreise freuen.