Buchpräsentation in Imst: Andrea Stigger lädt zu veganer Verkostung

Am 20. Februar wird die Tyrolia in Imst zum Treffpunkt für alle Fans der veganen Küche. Die diplomierte Ernährungstrainerin Andrea Stigger stellt ihr neues Kochbuch „Vegan Vibes“ vor. Besucher können dabei Kostproben ihrer Rezepte probieren.

Imst – Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 20. Februar, statt. Sie beginnt um 15 Uhr und endet um 17 Uhr. Ort ist die Buchhandlung Tyrolia in der Rathausstraße 1 in Imst. Andrea Stigger ist eine diplomierte Ernährungstrainerin.

Ihr Buch "Vegan Vibes" verspricht vielfältige vegane Rezepte. Es reicht von bunten Smoothies und kreativen Salaten bis zu pikanten Wraps. Auch schmackhafte Pasta-Gerichte sind enthalten. Diese Präsentation bietet eine Einführung in die gesunde vegane Küche. Besucher können direkt vor Ort einige der Gerichte probieren. Interessierte finden weitere Informationen auf www.andrea-kocht-vegan.at.