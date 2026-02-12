Staatsanwaltschaft prüft Ermittlungen zu Finanzdesaster in Matrei in Osttirol

Der Bundesrechnungshof hat in seinem jüngsten Bericht die langjährige budgetäre Misswirtschaft in Matrei in Osttirol scharf kritisiert. 2022 war die Gemeinde mit Schulden von 36,5 Mio. Euro faktisch insolvent. Der ehemalige Langzeit-Bürgermeister Andreas Köll (VP) gerät ins Visier, auch die Staatsanwaltschaft prüft.