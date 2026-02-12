Köll im Visier der Justiz
Staatsanwaltschaft prüft Ermittlungen zu Finanzdesaster in Matrei in Osttirol
Das Finanzdesaster in Matrei in Osttirol in der Ära von Ex-Bürgermeister Andreas Köll könnte jetzt Konsequenzen haben. Die Gemeinde prüft bereits Schadenersatz.
© Christoph Blassnig
Der Bundesrechnungshof hat in seinem jüngsten Bericht die langjährige budgetäre Misswirtschaft in Matrei in Osttirol scharf kritisiert. 2022 war die Gemeinde mit Schulden von 36,5 Mio. Euro faktisch insolvent. Der ehemalige Langzeit-Bürgermeister Andreas Köll (VP) gerät ins Visier, auch die Staatsanwaltschaft prüft.