Neu im Olympic Gym Stans: Hyrox und Indoor-Padel

Noch können die Mitglieder des Olympic Gym nur erahnen, welche Schmuckstücke sich in der neuen, rund 600 m² großen Halle verbergen.

Eine weiße Rigipswand schützt bis zur geplanten Neueröffnung Ende Februar vor neugierigen Blicken. Doch Inhaber Hermann Wieser verrät natürlich gerne, was die Fitnessbegeisterten im Raum Stans erwartet. Unter anderem halten zwei absolute Trendsportarten Einzug: Hyrox und Padel-Tennis (Indoor). Wer sich jetzt anmeldet, der trainiert bis zur Neueröffnung gratis!

Hyrox als Trend

In Punkto Hyrox ist man beim Olympic Gym bereits ein Profi, die Innsbrucker Filiale ist seit knapp einem Jahr für diese weltweit beliebte Trendsportart eingerichtet. Wer wissen will, ob die spezielle Kombination aus Ausdauer und Krafttraining etwas für ihn ist, kann sich gerne ein Bild davon machen. Für viele ist Hyrox eine perfekte Mischung, beim letzten Event in Verona nahmen immerhin rund 22.000 Athletinnen und Athleten teil. Achtmal werden 1000 m gelaufen, dazwischen gibt es ein, funktionelles Workout, wie Schlitten ziehen oder schieben (Sled pull/push), Kettlebell tragen (Farmers Carry), Burpee Broad Jumps oder Wallballs. Immer müssen bestimmte Wiederholungen bzw. eine bestimmte Strecke bewältigt werden. Tritt man zu zweit oder als Viererteam an, werden die Übungen aufgeteilt bzw. als Staffel absolviert. Geschlecht, Alter oder Fitnesslevel spielen keine Rolle, die Freude am Wettkampf steht im Vordergrund. In Innsbruck trainieren aber auch Profis, die sich in einer eigenen Klasse messen.

Padel-Tennis ganzjährig

Padel-Tennis ist ebenfalls eine noch junge, aber umso beliebter werdende Sportart. Zusätzlicher Esprit soll durch diese Mischung aus Tennis, Squash und Tischtennis im Olympic Gym einziehen. Das Besondere in Stans: Der Indoorcourt ist das ganze Jahr über bespielbar! Padel fesselt durch seine einfache Spielweise Racket-Enthusiasten aller Alters- und Leistungsklassen. Padel wird zu viert (zwei geben zwei) gespielt, ist schnell zu lernen und fordert Schnellkraft, Reaktionsfähigkeit und Koordination. Es kann als schweißtreibender Wettkampf aber auch als gemütliches Feierabend-Match gestaltet werden. Ins Stans wird es auch einen Verleih für Schläger und Bälle geben. Mit diesem Angebot ist das Olympic Gym eines der vielseitigsten Fitnessstudios Österreichs.

Menschen ab 60 profitieren besonders von Krafttraining. © Olympic Gym

Kraftsport im Alter

Beim klassischen Kraftsport bleibt man am Puls der Zeit. So ist man bestens auf eine Zielgruppe eingerichtet, die laut neuesten Studien überdurchschnittlich vom Kraftsport profitiert: Menschen ab ca. 60 Jahren. Mit zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche lassen sich Muskelmasse und -kraft signifikant erhöhen und so dem gefürchteten Abbau im Alter entgegenwirken. Das Risiko für Stürze sinkt, während die Knochendichte steigt. Wichtig ist ein Start mit moderater Intensität, eine korrekte Ausführung der Übungen und ein auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmter Trainingsplan – dafür sorgt das auch in diesem Bereich bestens ausgebildete Olympic Gym-Team.

In der Sauna regenerieren die Muskeln nach dem Training. © Olympic Gym

SuperPerformance

Im Olympic Gym setzt man schon lange auf Ernährungs- und Supplementsberatung als wichtigen Trainingsbaustein, mit SuperPerformance hat man nun einen Partner, der in Bezug auf Qualität, Zusammensetzung und Wirkungsgrad zum Besten zählt, was derzeit auf dem Markt ist. Vom langjährigen ÖSV-Arzt und Sportmediziner Dr. Peter Baumgartl entwickelt, unterstützt die hochwertige Mischung aus Elektrolyten, Vitaminen, Kohlenhydraten und Spurenelementen in allen fordernden Lebenslagen. Drei verschiedene, auf einander abgestimmte Zuckerarten sorgen beispielsweise dafür, dass der Blutzuckerspiegel über drei Stunden konstant bleibt. Zwanzig Minuten vor dem Wettkampf oder einem anderen herausfordernden Event getrunken, sorgt SuperPerformance für optimale Leistungsfähigkeit, mental wie körperlich.