Bürgermeister schäumt: Weiter kein Ortsbus für St. Johann wegen VVT-Sparkurs

Kein Verständnis für die vom VVT angekündigten Sparpläne gibt es in St. Johann. Dort kämpft man seit Jahren für einen Ortsbus, der nun wieder in weite Ferne gerückt ist. Bürgermeister Seiwald attestiert dem VVT „Unterlandignoranz“ und nimmt Landeshauptmann und Verkehrslandesrat in die Pflicht.