Unterland benachteiligt?
Bürgermeister schäumt: Weiter kein Ortsbus für St. Johann wegen VVT-Sparkurs
10.000 EinwohnerInnen, 2.500 PendlerInnen, 2.000 SchülerInnen und mindestens 4.000 Gäste wären auf einen Ortsbus in St. Johann angewiesen - kommen wird er dennoch nicht in absehbarer Zeit.
© Thomas Böhm
Kein Verständnis für die vom VVT angekündigten Sparpläne gibt es in St. Johann. Dort kämpft man seit Jahren für einen Ortsbus, der nun wieder in weite Ferne gerückt ist. Bürgermeister Seiwald attestiert dem VVT „Unterlandignoranz“ und nimmt Landeshauptmann und Verkehrslandesrat in die Pflicht.