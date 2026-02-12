„Schokoladen-Königin“ und Frau von Nutella-Erfinder: Maria Franca Ferrero gestorben

Ihre Kreationen findet man in jedem Supermarktregal: Die Ehrenpräsidentin des Süßigkeitenkonzerns Ferrero ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Rom/Alba – Die italienische Süßwarenherstellerin Maria Franca Ferrero ist am Donnerstag im Alter von 87 Jahren gestorben. Das berichteten mehrere italienische Nachrichtendienste. Die Ehrenpräsidentin des Großkonzerns Ferrero hatte das Unternehmen mit Sitz in der norditalienischen Region Piemont mit ihrem 2015 verstorbenen Ehemann Michele Ferrero aufgebaut. Sie ist die Mutter von Giovanni Ferrero, aktueller CEO des Großkonzerns und einer der reichsten Unternehmer Italiens. Erst im Dezember war Maria Franca Ferrero, geborene Fissolo, zur Ehrenpräsidentin auf Lebenszeit des internationalen Ferrero-Konzerns ernannt worden.

Von Nutella bis Raffaello

Das Ehepaar Ferrero hat den kultigen Brotaufstrich Nutella kreiert. Der Nuss-Nougat-Aufstrich hieß ursprünglich Supercrema, erst im Jahr 1964 gab das Familienunternehmen dem Produkt seinen heutigen Markennamen. Nutella wurde über die Jahrzehnte vor allem unter Kindern zum Kult. Die süße Creme ist ein Exportschlager und wird heute in über 160 Ländern weltweit vertrieben.