Große Weltpolitik im Hotelzimmer: Transatlantische Standortsuche in München

Bei der 62. Auflage der Münchner Sicherheitskonferenz geben sich 65 Staats- und Regierungschefs im Bayerischen Hof die Klinke in die Hand.

München – „Das ist in allen Belangen eine Sicherheitskonferenz der Superlative“, erklärte der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, im Vorfeld des weltweit wichtigsten Expertentreffens zur Sicherheitspolitik in der bayerischen Landeshauptstadt. 65 Staats- und Regierungschefs geben sich von diesem Freitag bis Sonntag im Luxushotel Bayerischer Hof im Zentrum Münchens wieder die Klinke in die Hand. Neben den internationalen Staatenlenkern stehen auch 98 Außen- und Verteidigungsminister auf der Gästeliste der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). Insgesamt werden etwa 120 Länder in München vertreten sein und damit etwa zwei Drittel aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen.

Trumps Rivalen in München

Die US-Regierungsdelegation wird von US-Außenminister Marco Rubio angeführt. Er gilt innerhalb der Trump-Regierung noch als moderatester Vertreter, speziell im Umgang mit Europa. Im Vorjahr hatte sich US-Vizepräsident JD Vance in einer verstörenden Rede über den Zustand der Demokratie in Europa beklagt. In München werden dieses Wochenende aber auch einige der schärfsten Gegner von US-Präsident Donald Trump erwartet. So hat sich der kalifornische Gouverneur und mögliche Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Gavin Newsom, angesagt. Newsom hatte bereits mit einem Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Jänner für Aufsehen gesorgt. Dort kritisierte er Europas Staats- und Regierungschefs scharf für ihre unterwürfige Haltung gegenüber Trump: „Ich hätte einen Haufen Knieschoner mitbringen sollen für die ganzen Staatenlenker.“

Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird zur Eröffnung der Konferenz am Freitagnachmittag eine Grundsatzrede halten, in der es um die Neuaufstellung des transatlantischen Verhältnisses und um die Selbstbehauptung Europas geht.

Irans Regierungsvertreter ausgeladen

Aus Russland werden auch dieses Jahr keine Spitzenpolitiker an der Sicherheitskonferenz teilnehmen. Nach dem gewaltsamen Vorgehen iranischer Sicherheitskräfte gegen Demonstranten wurden Regierungsvertreter aus dem Iran wieder ausgeladen. Dafür kommt Schah-Sohn Reza Pahlavi, der zu den führenden iranischen Oppositionellen im Exil zählt.