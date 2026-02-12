Erst wilder Sturz im Super-G, dann Heiratsantrag für Olympiasiegerin Johnson

Diesen Tag wird Breezy Johnson nicht so schnell vergessen. Erst kam das Aus im Olympia-Super-G, dann schwebte die US-Amerikanerin auf Wolke sieben.

Da stockte den Zuschauern am Donnerstag im Ziel und vor den TV-Geräten der Atem. Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson machte sich auf, die Bestzeit von Federica Brignone im Super-G zu knacken. Doch die Medaillenjagd endete nach einem wilden Sturz im Fangzaun.

Video | Sturz von Johnson

Zum Glück konnte Johnson selbstständig ins Ziel abfahren und blieb ohne gröbere Verletzung. Einer zitterte dabei ganz besonders: Freund Connor hatte für die 30-Jährige nämlich eine ganz spezielle Überraschung vorbereitet. Er hielt nach der Zielankunft um die Hand der Speed-Spezialistin an.

Vor den Augen Tausender Fans ging er auf die Knie. Johnson sagte Ja. Als erste Gratulantinnen waren die Teamkolleginnen der Abfahrtsweltmeisterin zur Stelle. Pech im Spiel, Glück in der Liebe kann man da wohl sagen ... (TT.com)