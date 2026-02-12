Fahrerflucht in Kufstein: Polizei sucht Ersthelferin als Zeugin
Kufstein – Wie jetzt bekannt wurde, ereignete sich am 20. Januar, gegen 12 Uhr, in Kufstein ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 37-jährige Deutsche war auf dem Gehsteig neben der Georg Pirmoser Straße in Richtung Westen unterwegs und überquerte beim Fußgängerübergang die Straße „Oberer Stadtplatz“. Zur selben Zeit bog ein unbekannter Fahrzeuglenker mit einem schwarzen Pkw von der Georg Pirmoser Straße nach links in die Straße „Oberer Stadtplatz“ ein.
Dabei touchierte das Fahrzeug die Fußgängerin am rechten Fuß, wodurch diese verletzt wurde. Der Fahrer oder die Fahrerin setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern oder die Polizei zu verständigen.
Die verletzte Frau wurde durch eine unbekannte Ersthelferin versorgt und in ein nahegelegenes Geschäft gebracht. Die Polizei Kufstein bittet die Ersthelferin, sich persönlich oder telefonisch zu melden. Zudem werden Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin dringend erbeten. (TT.com)