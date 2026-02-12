Narren-Alarm im Land: So feiert Tirol den Unsinnigen Donnerstag

In den Faschingshochburgen Tirols übernehmen am Unsinnigen Donnerstag wieder die Narren das Kommando. Umzüge und Partys stehen von Reutte über Imst bis Schwaz auf dem Programm. Wir zeigen die ersten Bilder vom „unsinnigen“ Treiben.

Weiberfasnacht in Imst

Es ist die 12. Weiberfasnacht, die am „Unsinnigen“ durch die Imster Innenstadt zieht. Angeführt von den drei „Bethen“ (sagenhafte Frauengestalten) versammelten sich an die 200 Frauen und Mädchen, um der Fasnacht einen weiblichen Anstrich in der Hochburg Imst zu geben.

Insgesamt 18 Gruppen machten sich vom Sparkassenplatz aus auf, um die Kramergasse mit närrischem Treiben zu erfüllen. Nicht fehlen durfte zu Beginn das Abschneiden der Krawatte von Bürgermeister Stefan Weirather zum Zeichen, dass die Frauen die Stadt übernommen haben.

Die Bilder aus Imst

Bürgermeister Stefan Weirather wurde die Krawatte abgeschnitten. © Alexander Paschinger

Wampelerreiten in Axams

Rau geht es zu, beim Axamer Wampelerreiten, wenn die Reiter versuchen, die Wampler auf den Rücken zu werfen. Der Kampf, der im Zentrum des alle vier Jahre stattfindenden Umzugs steht, symbolisiert das Ringen zwischen Winter und Frühling.