Zum Tod von Cees Nooteboom: Ein Reisender, der bleiben wird

Der niederländische Autor Cees Nooteboom bereiste die Ränder der Welt. Einen seiner Romane ließ er in Tirol beginnen. Am Mittwoch ist der große Chronist Europas im Alter von 92 Jahren gestorben.

Die Bahn hinauf nach Igls entpuppt sich als einfache Straßenbahn. Und man kann sich das enttäuschte Gesicht des Literaturkritikers Zondag gut vorstellen: Ein Abenteuer wird der Ausflug ins Gebirge schon mal nicht. Da hätte er gleich im Café Central sitzen bleiben können, das Cees Nooteboom in seinem 2005 erschienenen Roman „Paradies verloren“ mit Z schreibt. Dort immerhin hat es Zondag gefallen. In Igls soll er sich erholen. „Nach zwanzig Jahren Höhenluft in der Kulturredaktion kann ein bisschen Sauerstoff nicht schaden.“ Lange wird es der grantelnde Holländer nicht in Tirol aushalten – die Suche nach dem Paradies und seinen Engeln geht anderswo weiter.

„Paradies verloren“ ist ein illusionsloses Buch über hoffnungslose Fälle. Vielleicht, lässt Nooteboom seinen Protagonisten sinnieren, sei Österreich „absichtlich ein wenig zurückgeblieben, weil die Welt sich viel zu schnell bewegt“. Auch weil der Autor mit sich ähnlich hart ins Gericht geht – einer der Gründe für den Kuraufenthalt des Kritikers ist nicht zuletzt ein Schriftsteller namens Nooteboom –, ist der Roman ein bitterböse-komisches Buch. Dass die Erzählung im australischen Outback an den Rand der Esoterik rutscht: geschenkt.

Mit spitzer wie leichter Feder

Man darf davon ausgehen, dass Cees Nooteboom das Österreich, das er mit ebenso spitzer wie leichter Feder beschrieb, gut kannte. Die ganze Welt, so scheint es, kannte Nooteboom aus eigener Anschauung. Mit 19 begann er eine Reise, die ihn in entlegenste Gegenden führen sollte. Zunächst arbeitete er als Reporter. Vom Ungarn-Aufstand 1956 berichtete er ebenso wie von den Pariser Unruhen 1968. Mit den Jahren wurde er zum reisenden Poeten.

Romane, Erzählungen, Gedichtbände und Essays hat Nooteboom, geboren 1933 in Den Haag, veröffentlicht. Berühmt machte ihn der Roman „Rituale“ (1985). Gerade im deutschen Sprachraum wurde er – Marcel Reich-Ranicki sei Dank – als Weltautor gelesen. 2003 erhielt er als „Chronist Europas“ den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur.