Seit vier Monaten kein Herd

Probleme bei Innsbrucker Stadtwohnungen: Mieterinnen fühlen sich im Stich gelassen

Die Grünfläche vor dem Sitz der Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) hat die KPÖ am Donnerstag bei einer Pressekonferenz als Sprechzimmer inszeniert.
© Clemens Markart
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Gebrochene Versprechen, gestiegene Kosten und kaum ein offenes Ohr: Die Liste der Vorwürfe, die drei Mieterinnen von Innsbrucker Stadtwohnung am Dienstag äußerten, ist lang. Bei einer Pressekonferenz der KPÖ gingen sie mit ihrer Vermieterin, der Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG), hart ins Gericht. Der Geschäftsführer der IIG hat kein Verständnis für diese Kritik.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561