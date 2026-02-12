Probleme bei Innsbrucker Stadtwohnungen: Mieterinnen fühlen sich im Stich gelassen

Gebrochene Versprechen, gestiegene Kosten und kaum ein offenes Ohr: Die Liste der Vorwürfe, die drei Mieterinnen von Innsbrucker Stadtwohnung am Dienstag äußerten, ist lang. Bei einer Pressekonferenz der KPÖ gingen sie mit ihrer Vermieterin, der Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG), hart ins Gericht. Der Geschäftsführer der IIG hat kein Verständnis für diese Kritik.