Hämmerle krönte sich zum Doppel-Olympiasieger, Dusek eroberte Bronze

Alessandro Hämmerle verteidigte sein Olympia-Gold im Snowboard Cross. Diesmal durfte in Jakob Dusek, der Bronze gewann, ein Teamkollege am Podest mitfeiern.

Österreichs Snowboarder bleiben eine Medaillenbank bei Olympia. Nach Benjamin Karl (Gold) und Sabine Payer (Silber) im Parallel-Riesentorlauf legten die Snowboard-Crosser am Donnerstag nach.

Alessandro Hämmerle verteidigte seinen Titel von Peking 2022 und krönte sich zum Doppel-Olympiasieger. Der 32-Jährige durfte gemeinsam mit seinem Landsmann Jakob Dusek am Podest feiern. Der 29-Jährige fuhr im Finale hinter dem Kanadier Eliot Grondin, der bereits vor vier Jahren Zweiter wurde, zu Bronze.

Hämmerle hatte es bei Wind und Schneefall in Livigno schon im Halbfinale spannend gemacht. Im Fotofinish gegen US-Routinier Nick Baumgartner gelang dem 32-Jährigen als Zweiter hinter Grondin der Aufstieg. Im Achtel- und Viertelfinale hatte er davor jeweils souverän den Aufstieg fixiert. Auch Dusek kam in seinem Halbfinale im Fotofinish gegen den Franzosen Jonas Chollet weiter.

Angeschlagen zu Olympia-Gold

„Heute Morgen habe ich schon gedacht, wie soll das gut gehen?“, erzählte der gesundheitlich angeschlagene Hämmerle von einem aufgrund einer starken Verkühlung mit Hals- und Kopfweh durchwachsenen Olympia-Morgen. Dass nach den Quarantäne-Spielen in Peking diesmal Familie und Freunde mitfeiern durften, war für den Vorarlberger eine Draufgabe zu Gold: „Davon habe ich immer geträumt. Das hat mir noch einen Extra-Push gegeben.“

Auch Dusek kämpfte mit den Emotionen: „Unglaublich! Ich bin einfach so glücklich, dass es für beide geklappt hat mit einer Medaille. Viel besser kann es nicht sein.“ Der Niederösterreicher hatte sich im Sommer eine Teilruptur des Kreuzbandes zugezogen, gab den Olympia-Traum aber nicht auf. Nach der Medaillenzeremonie wurden die Partyplanungen vorangetrieben. „Es kann schon sein, dass es heute etwas länger wird für uns“, schmunzelte Dusek.

Hämmerle wandelt damit in den Fußstapfen seiner beiden Vorgänger. Seitdem Snowboard Cross olympisch ist, haben nur der US-Amerikaner Seth Wescott, der Franzose Pierre Vaultier und nun der Österreicher jeweils zweimal Gold gewonnen.

„Es ist einfach großartig. Es war so knapp, es war so spannend. Gratulation an das gesamte Team“, jubelte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober vor Ort mit.

Damit hält Österreich bereits bei elf Medaillen bei den Winterspielen 2026. (TT.com)