China verhängt Zölle auf EU-Milchprodukte

Peking – Die Volksrepublik China verhängt ab 13. Februar finale Strafzölle von 7,4 bis 11,7 Prozent auf Milchprodukte aus der EU. Diese gelten für fünf Jahre. Die Maßnahme folgt auf eine 18-monatige Untersuchung zu europäischen Subventionen. Damit fallen die Abgaben deutlich niedriger aus als die im Dezember vorläufig verhängten Zölle von 21,9 bis 42,7 Prozent. Die Untersuchung wurde als Reaktion auf EU-Zölle auf chinesische Elektroautos eingeleitet.