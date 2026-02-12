US-Präsident Trump gibt dem Iran noch Zeit für einen Deal

Israels Premier Netanjahu traf Trump in Washington. Die USA wollen einen weiteren Flugzeugträger in die Region entsenden.

Washington – US-Präsident Donald Trump hat nach einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu deutlich gemacht, dass er im Konflikt mit dem Iran zum jetzigen Zeitpunkt eine diplomatische Einigung einem Militärschlag vorziehe. Er habe darauf „bestanden“, dass die Verhandlungen mit Teheran weitergeführt werden, um herauszufinden, ob ein Deal möglich sei, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Netanjahu pochte beim siebten Treffen mit dem US-Präsidenten seit dessen Amtsantritt vor gut einem Jahr auf Israels Sicherheitsbedürfnisse.

Israel warnt

Israel warnt seit Langem vor einem Abkommen mit dem Iran, das sich nur auf das Atomprogramm beschränkt. Und fordert, dass der Erzfeind auch sein Arsenal an ballistischen Raketen reduziert und die Unterstützung seiner Verbündeten in der Region beendet.

Trump und Netanjahu hatten auch vor Israels Angriff auf den Iran im Juni 2025 unterschiedliche öffentliche Erklärungen abgegeben – bevor sich das US-Militär knapp eine Woche später anschloss und Irans Atomanlagen bombardierte. Israels Angriff erfolgte damals nur einen Tag vor einer geplanten Runde weiterer Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über das iranische Atomprogramm. Der Iran habe sich damals gegen ein Abkommen entschieden, schrieb Trump nach seinem Treffen mit Netanjahu und fügte hinzu: „Hoffentlich werden sie dieses Mal vernünftiger und verantwortungsbewusster sein.“ Irans Außenminister Abbas Araghtschi erklärte auf X: „Wir bevorzugen diplomatische Mittel.“

Drohkulisse der USA

Laut mehreren israelischen Medien halte Netanjahus Regierung einen neuen Krieg mit dem Erzfeind für unvermeidlich. Trump erklärte unterdessen, einen weiteren Flugzeugträger für einen möglichen Angriff in die Region zu entsenden. „Entweder wird es einen Deal geben oder wir werden wie beim letzten Mal zu sehr harten Maßnahmen greifen müssen“, wurde Trump zitiert. Die USA haben bereits den Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ in die Golfregion geschickt.