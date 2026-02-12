Ukraine pocht auf einen raschen EU-Beitritt

Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert in einem möglichen Friedensabkommen mit Russland ein genaues Beitrittsdatum. Russland überzog die Ukraine mit neuen Angriffen.

Kiew – In der Diskussion um einen EU-Beitritt fordert der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, ein genaues Datum, das in einem möglichen Abkommen mit Russland zur Beendigung des Krieges festgeschrieben werden soll. Zugleich knüpfte er eine Präsidentenwahl in seinem kriegsgeplagten Land in einem Post auf X erneut an die Sicherheitslage.

Selenskyj appelliert

Für die Ukraine sei es wichtig, alles dafür zu tun, bis 2027 für einen EU-Beitritt bereit zu sein, schrieb Selenskyj in sozialen Medien. Und er pocht auf eine verbindliche Zusage: „Ich will ein genaues Datum.“ Wenn in dem Abkommen, das die USA, Russland, die Ukraine und Europa unterzeichnen sollen, kein genaues Datum stehe, werde Russland alles dafür tun, um den Beitrittsprozess zu blockieren. Die EU-Mitgliedschaft sei für sein Land eine der wichtigsten Sicherheitsgarantien.

Selenskyj hatte Ende Jänner einen EU-Beitritt seines Landes schon im Jahr 2027 gefordert, ungeachtet verbreiteter Skepsis in mehreren europäischen Staaten. Das Brüsseler Nachrichtenportal Politico berichtete unter Berufung auf Diplomaten aus der EU und der Ukraine, dass die Ukraine schneller beitrittsreif gemacht werden soll. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe den EU-Staaten mehrere Möglichkeiten präsentiert, darunter jene einer EU-Mitgliedschaft light, wonach nach einem Beitritt Rechte und Pflichten erst schrittweise gewährt würden.

Nein zu raschen Wahlen

In den sozialen Medien pochte Selenskyj erneut darauf, die Präsidentenwahl in der Ukraine von der Sicherheitslage abhängig zu machen. „Wir können zu Wahlen übergehen, wenn es alle entsprechenden Sicherheitsgarantien gibt“, schrieb er. Wenn es einen Waffenstillstand gebe, werde es Wahlen geben. Selenskyj reagierte auf einen Bericht der Financial Times, wonach er unter Druck der USA plane, eine Präsidentenwahl und ein Friedensreferendum noch vor dem 15. Mai anzusetzen.

Laut dem Bericht könnte er bereits am 24. Februar, dem vierten Jahrestag der russischen Invasion, die Wahl ausrufen. Selenskyj erwiderte, der 24. Februar sei ein sehr ernstes Datum und der falsche Tag, um über Politik zu sprechen. Die Forderung nach einer Präsidentenwahl in der Ukraine kommt ursprünglich aus Moskau, da der Kreml Amtsinhaber Selenskyj nicht als legitimen Ansprechpartner sieht. US-Präsident Donald Trump hat sich die Forderung zu eigen gemacht. Kiew verweist bislang darauf, dass eine Wahl wegen des geltenden Kriegsrechts nicht stattfinden könne. Zudem sei die Abstimmung unter russischen Angriffen, mit Hunderttausenden Männern an der Front und Millionen von Flüchtlingen im In- und Ausland nicht zu organisieren.

NATO-Treffen zur Ukraine

Das erste Treffen der NATO-Verteidigungsminister in diesem Jahr im Hauptquartier des Militärbündnisses in Brüssel stand ganz im Zeichen der Ukraine-Hilfe. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat seine Teilnahme an dem Treffen abgesagt, sein ukrainischer Amtskollege Mychajlo Fedorow war als Gast geladen.