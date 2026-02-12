Skifahrerin (64) schwer verletzt: Unbekannter beging in Osttirol Fahrerflucht

St. Jakob im Defereggental – Eine 64-jährige Skifahrerin ist am Donnerstagmittag im Skizentrum St. Jakob im Defereggental bei einem Zusammenstoß schwer verletzt worden. Der unbekannte Skifahrer, der den Unfall verursacht hatte, fuhr nach einem kurzen Gespräch einfach weiter, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Der Unfall ereignete sich gegen 12:40 Uhr auf der roten Piste Nr. 3. Die Österreicherin fuhr im Bereich der Pistenmitte nahe der „Mooseralm“, als sie gerade zu einem Rechtsschwung ansetzte. In diesem Moment wurde sie von dem unbekannten Skifahrer von hinten angefahren, woraufhin beide stürzten.

Der Unbekannte, dessen Skibindungen sich bei dem Sturz beidseitig öffneten, stand wieder auf und sprach kurz mit der verletzten 64-Jährigen. Anstatt jedoch seine Daten anzugeben, verließ er die Unfallstelle. Die Frau erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen. Sie wurde von der Pistenrettung erstversorgt und ins Tal gebracht, von wo aus sie sich eigenständig in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt begab.

Die Polizeiinspektion Lienz bittet um zweckdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 059133/7230.