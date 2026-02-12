Stocker fordert „Gesprächskanäle“ zu Kremlchef Putin

Brüssel – Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) will hinsichtlich eines möglichen Abkommens zur Beendigung des Krieges in der Ukraine auch „Gesprächskanäle“ zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin finden. Wenn Europa bei der Beendigung des Krieges eine Rolle spielen wolle, „müssen wir mit Putin reden“. Die Gespräche zur Beendigung des Krieges könnten an „Europa vorbeigeführt werden, wenn wir nicht aufpassen“, warnte der Bundeskanzler. Den Namen einer konkreten Person, die bei Friedensverhandlungen für die EU mit am Tisch sitzen könnte, wollte Stocker nicht nennen. Er erwarte nicht, „dass ich es sein werde“.

Die Friedensverhandlungen sind mit dem EU-Beitritt der Ukraine verknüpft, da diese Sicherheitsgarantien der Partner fordert. Hinsichtlich der Diskussion um einen beschleunigten EU-Beitritt der Ukraine bereits im Jahr 2027 betonte Stocker, dass die Beitrittsperspektive für „alle gleich sein“ sollte. Er verwies dabei auf die Westbalkan-Länder, die schon seit 20 Jahren auf der Wartebank sitzen. Über eine „graduelle Integration“, wie es auch bei diesen Kandidaten teils der Fall ist, könnte man aber auch für die Ukraine reden, so Stocker. Im Rahmen einer „graduellen Integration“ können die Länder noch vor einem Beitritt zum Beispiel an EU-Programmen teilnehmen. (TT, APA)