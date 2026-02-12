Zahlen und Fakten

Weltstars, Würstel, „West Side Story“: Was es zum Opernball 2026 zu wissen gibt

Schauspielerin Fran Drescher wird in der Loge der Lugner City Platz nehmen und sich die Eröffnung anschauen.
© APA/HELMUT FOHRINGER; APA/AFP/ANGELA WEISS