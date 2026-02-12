- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Zahlen und Fakten
Weltstars, Würstel, „West Side Story“: Was es zum Opernball 2026 zu wissen gibt
Schauspielerin Fran Drescher wird in der Loge der Lugner City Platz nehmen und sich die Eröffnung anschauen.
© APA/HELMUT FOHRINGER; APA/AFP/ANGELA WEISS
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten