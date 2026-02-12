Blinkende Uhren und dicke Pelzkrägen: So neckt Harry G die Schickeria in Kitzbühel

Kabarettist Harry G kommt aus Bayern. Sein Spezialgebiet auf der Bühne ist die noble Society. Als Student hat er in Innsbruck die Berge genossen. Heute durchquert er sie mit dem Rennrad. Ein Gespräch über die „Kitzeria“, harte Rennrad-Touren und das Studentenleben zwischen Seegrube und Lizum.