Comedy aus Bayern
Blinkende Uhren und dicke Pelzkrägen: So neckt Harry G die Schickeria in Kitzbühel
Harry G, der mit bürgerlichem Namen Markus Stoll heißt, lebt in München und hat zwei Kinder.
© Mike Heider
Kabarettist Harry G kommt aus Bayern. Sein Spezialgebiet auf der Bühne ist die noble Society. Als Student hat er in Innsbruck die Berge genossen. Heute durchquert er sie mit dem Rennrad. Ein Gespräch über die „Kitzeria“, harte Rennrad-Touren und das Studentenleben zwischen Seegrube und Lizum.