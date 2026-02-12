Ursache unklar
Abgestelltes Auto rutschte in Unterperfuss beinahe in die Melach
Unterperfuss – Eine 21-jährige Frau stellte am Donnerstagabend gegen 17 Uhr in Unterperfuss an einem Waldweg ihr Auto ab und ging mit ihrem Hund spazieren. Eigenen Angaben nach hatte sie das Auto mit angezogener Handbremse, ohne Gang und unversperrt zurückgelassen. Als sie nach rund einer Stunde zurückkam, war das Auto aus unbekannter Ursache über einen Feldweg in Richtung des Flusses Melach abgerutscht.
Dort stand das Auto mit der Hinterachse über das Flussbett ragend auf der Hochwasserschutzmauer. Aufgrund der Abrutschgefahr des Autos in die Melach wurde umgehend ein Bergedienst und die Feuerwehr Unterperfuss nachalarmiert. Diese konnten das Fahrzeug aus der Lage bergen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. (TT.com)