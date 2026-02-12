Abgestelltes Auto rutschte in Unterperfuss beinahe in die Melach

Unterperfuss – Eine 21-jährige Frau stellte am Donnerstagabend gegen 17 Uhr in Unterperfuss an einem Waldweg ihr Auto ab und ging mit ihrem Hund spazieren. Eigenen Angaben nach hatte sie das Auto mit angezogener Handbremse, ohne Gang und unversperrt zurückgelassen. Als sie nach rund einer Stunde zurückkam, war das Auto aus unbekannter Ursache über einen Feldweg in Richtung des Flusses Melach abgerutscht.