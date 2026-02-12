Kaminbrand in Nassereith konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden

In einem Wohnhaus in Nassereith geriet am Donnerstagnachmittag ein Kamin in Brand. Verletzte gab es nicht.

Am Donnerstag, dem 12. Februar 2026, kam es gegen 14:22 Uhr in Nassereith zu einem Kaminbrand in einem Wohnhaus. Eine sichtbare Rauchentwicklung war beim Eintreffen der Einsatzkräfte jedoch nicht feststellbar.

Die Freiwillige Feuerwehr Nassereith rückte mit drei Fahrzeugen und rund 20 Mitgliedern aus. Auch ein Rettungswagen befand sich vorsorglich vor Ort. Der zuvor befeuerte Kachelofen sowie der dazugehörige Edelstahlkamin wurden mithilfe einer Wärmebildkamera überprüft. Dabei konnte zunächst keine außergewöhnliche Hitzeentwicklung festgestellt werden.

Erst ein hinzugezogener Kaminkehrer stellte fest, dass es im oberen Bereich des Kamins zu einem Brand gekommen war. Im Anschluss übernahm dieser die weiteren Kontroll- und Sicherungsmaßnahmen sowie die Schadensfeststellung.