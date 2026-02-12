Zwei Drittel der Europäer sehen ihr Land als bedroht

Laut einer neuen Eurobarometer-Umfrage, die am Freitag im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz veröffentlicht wurde, empfindet eine Mehrheit der Europäerinnen und Europäer die aktuelle internationale Lage zunehmend als Bedrohung für ihre Länder. Mehr als zwei Drittel der Befragten glauben, dass ihr Land bedroht ist. In Österreich ist nur etwa die Hälfte der Befragten dieser Meinung. Rund drei Viertel der Europäer wollen gleiche oder mehr Ausgaben für Verteidigung.

Am meisten Menschen fühlen sich in Frankreich bedroht (80 Prozent), gefolgt von den Niederlanden und Dänemark (77 Prozent) sowie Zypern und Deutschland (75 Prozent). Mehr als die Hälfte der Europäer vertraut darauf, dass die EU die Sicherheit und Verteidigung in und für Europa stärkt, insbesondere in Ländern wie Luxemburg (76 Prozent), Portugal (74 Prozent), Zypern (73 Prozent) und Litauen (71 Prozent). In Österreich sind nur 43 Prozent dieser Meinung.

Fast drei Viertel der Befragten befürworten das derzeitige Niveau der Verteidigungsinvestitionen der EU oder sind der Meinung, dass die Ausgaben erhöht werden sollten. Am höchsten ist hier die Zustimmung in Litauen, Portugal, Finnland, Spanien und Dänemark. Österreich liegt mit 62 Prozent unter dem EU-Durchschnitt. Sicherheit und Verteidigung werden von der Hälfte der Europäer ebenfalls als eine der wichtigsten Prioritäten der EU-Weltraumpolitik angesehen, gefolgt von Umwelt und Klima sowie Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum der europäischen Industrie.