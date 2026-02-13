- Überblick
Kommentar
Rote Revolte abgesagt – und was kommt jetzt?
Kommentarvon Carmen Baumgartner-Pötz
SPÖ-Chef Andreas Babler kann vorerst durchschnaufen. Beim Parteitag in drei Wochen wird sich zeigen, wie gut es um die Selbstdisziplin seiner Genossen bestellt ist.
