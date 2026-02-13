24-Jähriger brach nach Besuch von Après-Ski-Lokal in St. Anton bewusstlos zusammen

St. Anton a. A. – Nach dem Besuch eines Après-Ski-Lokals im Skigebiet Arlberg ist ein 24-Jähriger am Donnerstagabend auf dem Weg ins Tal bewusstlos zusammengebrochen. Der Mann begab sich gegen 21 Uhr mit seinen Freunden über eine gesperrte Piste auf den Weg zur Talstation. Die Gruppe war dabei teils zu Fuß, teils mit Ski oder Snowboard unterwegs.

Nach der Hälfte des Weges sei der 24-Jährige plötzlich zusammengebrochen und habe das Bewusstsein verloren, schilderten die Freunde den Vorfall später der Polizei. Die Freunde begannen mit Reanimationsmaßnahmen und setzten einen Notruf ab. Die alarmierte Polizeistreife begab sich zur Unfallstelle und unterstützte die Freunde bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der 24-Jährige war zu diesem Zeitpunkt wieder bei Bewusstsein, jedoch nicht ansprechbar.