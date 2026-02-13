50-Jähriger schlug zwei Männern in St. Anton Bierglas ins Gesicht und kassierte Faustschläge

St. Anton a. A. – In einer Après-Ski-Bar in St. Anton ist es am Donnerstagabend zu einer Schlägerei mit insgesamt drei Beteiligten gekommen. Zunächst schlug ein 50-Jähriger einem 43-Jährigen scheinbar grundlos mit einem Bierglas mindestens zweimal ins Gesicht, wodurch dieser schwer verletzt wurde.

Der um zwei Jahre jüngere Bruder des 43-Jährigen eilte diesem zu Hilfe und versetzte dem 50-Jährigen mindestens drei Faustschläge ins Gesicht. Dieser schlug dem 41-Jährigen daraufhin ebenfalls ein Bierglas ins Gesicht.