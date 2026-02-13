Parteigremien tagen
Warum die Führungsdebatte SPÖ-Chef Andreas Babler geschwächt hat und was jetzt passieren muss
Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler bei der Olympia-Eröffnung in Cortina vergangene Woche – weit weg von innerparteilichen Querelen.
Nach der Absage von Ex-Kanzler Christian Kern wird SPÖ-Chef Andreas Babler beim Bundesparteitag am 7. März wohl der einzige Kandidat für den Parteivorsitz bleiben. Innerparteilich herrscht die Hoffnung auf Beruhigung, SPÖ-Landeschef Philip Wohlgemuth mahnt Disziplin ein.