Viele offene Fragen

Halbzeit-Bilanz: Wie steht es nach einem Semester um die neue Schulsozialarbeit in Wörgl?

Fünf Pflichtschulen gibt es in Wörgl. Konkrete Zahlen dazu, an wie vielen davon Sozialarbeit in welchem Stundenausmaß angeboten wird, veröffentlicht die Stadtgemeinde Wörgl nicht.
© APA/EVA MANHART
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Vor Beginn des Schuljahres 2025/26 wurde die Zusammenarbeit mit dem Träger der schulischen Sozialarbeit des Landes einseitig von den Verantwortlichen in Wörgl beendet. Ziel war, ein eigenes System zu etablieren. Wie hat sich das nach einem Semester bewährt?

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051