Viele offene Fragen
Halbzeit-Bilanz: Wie steht es nach einem Semester um die neue Schulsozialarbeit in Wörgl?
Fünf Pflichtschulen gibt es in Wörgl. Konkrete Zahlen dazu, an wie vielen davon Sozialarbeit in welchem Stundenausmaß angeboten wird, veröffentlicht die Stadtgemeinde Wörgl nicht.
© APA/EVA MANHART
Vor Beginn des Schuljahres 2025/26 wurde die Zusammenarbeit mit dem Träger der schulischen Sozialarbeit des Landes einseitig von den Verantwortlichen in Wörgl beendet. Ziel war, ein eigenes System zu etablieren. Wie hat sich das nach einem Semester bewährt?