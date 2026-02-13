Wilde Medaillen-Party im Austria House: Rodler verlor Haarpracht, Brignone feierte mit Hütter

Am Donnerstag herrschte im Austria House in Cortina Partystimmung. Neben vielen internationalen Gästen feierten auch Conny Hütter und das Rodelteam ihre Medaillen. Für einen endete die Nacht mit einer neuen Frisur.

Cortina – Das österreichische Olympiateam kommt aus der Jubelstimmung gar nicht mehr heraus. Am Donnerstag haben Österreichs Rodlerinnen und Rodler die Olympischen Spiele in Cortina im fünften und letzten Bewerb in ihrer Sportart mit der vierten Medaille beschlossen. Lisa Schulte, Thomas Steu/Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Selina Egle/Lara Kipp holten sich Silber in der Team-Staffel.

Das Rodel-Team aus Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Lisa Schulte, Thomas Steu, Selina Egle und Lara Kipp (v.l) feierte bis spät in die Nacht. © GEPA Pictures

Dass diese Leistung gebührend gefeiert werden muss, waren sich am Abend im Austria House alle einig. Ein Beweis für die ausgelassene Partystimmung landete auf Instagram: Rodler Thomas Steu rasierte seinem Teamkollegen Jonas Müller den Kopf.

📽️ Video | Steu rasiert Müller den Kopf

Auch die ein oder andere internationale Fahne blitzte bei der Party zwischen rot-weiß-rot auf. Mitten im Blitzgewitter: die italienische Super-G-Olympiasiegerin Federica Brignone. Mit ihr gemeinsam feierte die französische Silbermedaillengewinnerin Romane Miradoli. Auch Conny Hütter, die beim Super-G Bronze holte, ließ sich die Sause nicht entgehen.

📽️ Video | Conny Hütter feiert mit

Das Super-G-Trio aus Romane Miradoli, Federica Brignone und Conny Hütter (v.l) ließ sich die Party nicht entgehen. © GEPA Pictures

Mit dabei von der Partie waren auch der deutsche Rodel-Champion Max Langenhan und der italienische Rodeltrupp. Die internationalen Gäste stimmten sogar zu Österreichs heimlichen Nationalhymne „I am from Austria“ mit ein. (TT.com)