Schwerer Unfall im Zillertal

Skifahrerin nach Kollision in Schwendau im Koma, Unbekannter beging Fahrerflucht

Ein unbekannter Skifahrer rutschte am Boden liegend über die Piste und stieß mit einer 60-Jährigen zusammen. Sie wurde mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen.

