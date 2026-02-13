Positive Stimmung
Comeback der Konsumfreude: Handel blickt mit hohen Erwartungen in die Zukunft
Der Handel freut sich, dass sich die positive Stimmung des Weihnachtsgeschäfts im neuen Jahr fortsetzt. Die Erwartungen für 2026 sind nun hoch.
© iStockphoto
Im Vorjahr wurde laut Wifo wieder etwas mehr Geld ausgegeben. Das Plus ist zwar gering, reicht aber um hohe Erwartungen im Handel zu schüren. Die Arbeiterkammer hat indessen untersucht, ob die Steuersenkung auf Damenhygieneartikel auch weitergegeben wird. Das Ergebnis: gemischt.