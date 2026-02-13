Zwei Babys tot in Gefrierschrank in Frankreich gefunden

Aillevillers-et-Lyaumont – Nach dem Fund zweier toter Babys in einem Gefrierschrank in Frankreich ist die Mutter der Säuglinge in Untersuchungshaft gekommen. Gegen die Frau werde wegen Kindstötung ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft im ostfranzösischen Besançon am Freitag mit. Im Fall einer Verurteilung droht ihr eine lebenslange Haftstrafe. Die 50-Jährige habe bei der Vernehmung viel geweint und gesagt, dass es ihr für ihre Familie leidtue.

Die Frau hatte nach ihrer Festnahme gestanden, die beiden Babys nach der Geburt in den Gefrierschrank gelegt zu haben. An die genauen Geburtsdaten könne sie sich nicht erinnern, erläuterte die Staatsanwaltschaft.

Neun Kinder von drei Männern

Die 50-Jährige, die neun Kinder von drei Männern hat, hatte die letzten beiden Schwangerschaften vor ihrer Familie geheim gehalten. Sie habe die Babys heimlich zuhause zur Welt gebracht.

Ein Familienmitglied hatte am Dienstag die Polizei alarmiert, nachdem es die Leiche eines der Babys im Gefrierschrank des Hauses im ostfranzösischen Aillevillers-et-Lyaumont gefunden hatte. Die Polizei entdeckte dort die Leiche des zweiten Säuglings.