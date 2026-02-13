Öffentlichkeit als Streitfrage

Versteckspiel im Gemeinderat? Innsbrucker Opposition schaltet Stadt-Rechnungshof ein

Die Innsbrucker Opposition kritisiert eine „zunehmende Nichtöffentlichkeit“ von Tagesordnungspunkten im Gemeinderat. Die Begründung dafür kommt allerdings in der Regel aus den städtischen Dienststellen.
Von Michael Domanig

Die Innsbrucker Opposition ortet einen „zunehmenden Ausschluss der Öffentlichkeit“ bei Debatten und Beschlussfassungen im Gemeinderat – und bringt dazu geschlossen einen Prüfantrag beim Stadtrechnungshof ein. Magistratsdirektor Stephan Crepaz erklärt, unter welchen Voraussetzungen es gerechtfertigt sein kann, Punkte nicht-öffentlich zu verhandeln.

