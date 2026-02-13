Nicht perfekt, aber lustig: Einfache Kostüme fürs TT-Kindereisfest und andere Faschingspartys

Dieser Artikel wurde vom aktuellen TT-Family-Newsletter abgeleitet, der wöchentlich am Freitag erscheint. Ein persönlicher Beitrag von Redakteurinnen und Redakteuren, die selbst Kinder haben. Hier geht‘s zur kostenlosen Anmeldung.

Zwei Tage vor der Faschingsparty im Freundeskreis der Kids dämmert es mir langsam: Mal wegen Verkleidungen schauen, wäre kein Fehler. Der erste Griff geht wie immer zur guten alten Verkleidungskiste. Da sind allerhand Kostüme, Stoffe und lustige Accessoires drin. Man hofft, dass sich die Kids daraus etwas zusammenstellen, das ihren Ansprüchen genügt.

Aus dem Biene-Maja-Zweiteiler ist unsere Neunjährige hoffnungslos rausgewachsen – auch wenn’s echt lustig aussieht, wie sie sich da reinzwängt. Die Clown-Variation beim Siebenjährigen sieht immerhin vielversprechend aus. Mit ein bisschen Schminke und einer roten Nase im Gesicht, würde das schonmal passen.

In einer Verkleidungskiste zu wühlen und Sachen anzuprobieren, regt die Fantasie der Kinder an und führt zu ganz individuellen kreativen Kostümen. (Symbolfoto) © Canva

Schnell ist die Idee geboren, dass die beiden als Clown-Duo auftreten könnten. Los geht es mit der hochkreativen Phase der Kostümauswahl. Allerhand Sachen werden anprobiert, es wird geblödelt und gelacht. Der Fasching ist mir plötzlich sehr sympathisch. Denn wieder einmal wird klar, dass es überhaupt nicht darum geht, die perfekte Verkleidung zu haben, sondern der Spaß im Vordergrund steht, in eine nicht-alltägliche Rolle zu schlüpfen.

Was uns allerdings auch klar wird: Wir sollten die Verkleidungskiste wieder mal etwas auffrischen. Am besten geht das erfahrungsgemäß in Second-Hand-Läden oder durch Tauschereien mit Freunden und Verwandten. Ein Kostüm extra für den Fasching neu gekauft, haben wir tatsächlich noch nie. Aber wenn ein Kind ganz klare Vorstellungen hat, als was es gehen will, kommt man vielleicht hin und wieder nicht drum herum. Allerdings könnte sich da zuerst ein Besuch bei einem Kostümverleih rentieren.

Wenn es mit dem Kostüm mal schnell gehen soll, gibt es zum Glück einige Verkleidungs-Klassiker, die in überschaubarer Zeit „gebastelt“ werden können. Auch wenn manchmal – wie beim Gespenst – ein Bettlaken dran glauben muss.

Sechs einfache Kostüme zum Selbermachen Gespenst: Weißes Bettlaken, Augen ausschneiden, evtl. Gruselmund aufmalen. Accessoires: Sonnenbrille und Hut. Mumie: Weißen Stoff in Streifen schneiden und um den Körper wickeln, Augen und Mund freilassen. Schminktipp: Augen schwarz umranden. Superheld: Stoffumhang, Strumpfhose/Legging, einfarbiges Shirt, Papierlogo (zB Anfangsbuchstabe des Namens) ausschneiden und aufkleben. Schminktipp: Logo auf die Stirn. Zauberer/Hexe: Dunkle Kleidung, Stoffumhang, Zauberstab aus Papier/Karton, Schminktipp: Blitz, Spinne. Clown: Lustige/bunte/zu große Kleidung, rote Nase, Schminktipp: lachender Mund, Augenumrandung. Schmetterling: Flügel aus farbigem Kartonpapier ausschneiden und verzieren, Haarreif mit Fühlern aus Pfeifenputzern, Schminktipp: Schmetterlingsflügel um die Augen.

In Sachen selbstgemachter Verkleidungen gibt es einen schier unendlichen Fundus im Web. Genaues „Nachbasteln“ birgt jedoch hohes Frustpotenzial. Mein Tipp: Die „perfekten“ Bilder aus dem Internet lieber nicht den Kindern zeigen, sondern maximal als Ideen-Lieferanten nehmen.

Der Verkleidungs-Klassiker schlechthin – und in allen Varianten ein Hit: Das Gespenst. © pexels/Bertelli

Neben Partys im Freundeskreis gibt es in Tirol noch bis Faschingsdienstag zahlreiche Gelegenheiten für Familien, sich ins närrische Getümmel zu stürzen. Meine Kolleg:innen Viktoria Imp und Philipp Buchacher haben sich die Mühe gemacht, einen Überblick zu Faschingsveranstaltungen in den nächsten Tagen zu gestalten. Und wenn ihr lustige Faschingsbilder macht, könnt ihr diese gerne in unserer Leserfoto-Galerie teilen.

Ein großes alljährliches Highlight für Familien ist das TT-Kindereisfest, das diesen Sonntag wieder in der Innsbrucker Olympiaworld stattfindet. Kinder können sich auf das Clownduo Herbert und Mimi, eine Life-Radio-Disco, Kinderschminken, Airbrush-Tattoos und eine Hüpfburg freuen. Ein besonderer Höhepunkt ist die Maskenprämierung der schönsten selbstgemachten Kostüme. Die Veranstaltung findet von 13 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt statt.

Das TT-Kindereisfest am Sonntag in der Olympiaworld (Bilder vom Vorjahr) ist eines der Highlights im Innsbrucker Fasching. © Böhm Thomas

Wer am Samstag einen abwechslungsreichen Nachmittag in traumhafter Naturkulisse verbringen will, dem sei das Eisfest am Piburger See ans Herz gelegt. Besucher erwarten dort von 12 bis 17 Uhr mehrere Spielestationen auf dem zugefrorenen See. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung ist witterungsabhängig. Ein Shuttlebus fährt von Oetz nach Piburg, dort gibt es auch einen Eislaufschuh-Verleih.

Ich wünsche euch ein möglichst stressfreies, dafür umso lustigeres Wochenende – ob bei der Faschingsfeier, draußen in der Natur oder einfach nur gemütlich daheim.