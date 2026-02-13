Autofahrer gab Ingwer-Shot statt Urinprobe ab

Schlierbach – Ein Autolenker hat bei einem Drogenschnelltest am Donnerstagvormittag in Schlierbach (Bezirk Kirchdorf) einen Ingwer-Shot statt einer Urinprobe abgegeben. Die Polizisten hatten bei einer Kontrolle den Test veranlasst. Als der Fahrer ihnen den gefüllten Urin-Becher übergab, sei dieser auffällig kalt und der Inhalt trüb gewesen. Beim Durchsuchen des Mannes fanden die Beamten das Fläschchen mit dem Ingwer-Shot-Getränk, so die Polizei.