Weitere Etappe im Klimaschutz: 90 Prozent weniger Treibhausgase bis 2040

Ein neues Klimagesetz, inklusive verbindlichem Zwischenziel, wurde am Dienstag im EU-Parlament beschlossen. Neuerungen gibt es auch in Bezug auf CO₂-Zertifikate und die geplante zusätzliche Besteuerung vom Heizen und Tanken.

Straßburg – Dass die Europäische Union ihre Emissionen bis 2030 um 55 Prozent reduzieren und bis 2050 klimaneutral sein will, steht schon seit einigen Jahren fest. Am Dienstag wurde im Parlament ein neues Klimagesetz beschlossen. Das besagt, dass die Emissionen bis 2040 um 90 Prozent reduziert werden sollen. Ausgangspunkt dafür sind die CO₂-Emissionen von 1990.

Was steht noch drin?

Ab 2036 können bis zu 5 Prozent der Reduktion durch sogenannte CO₂-Zertifikate erbracht werden. Durch die Finanzierung von Klimaschutzprojekten, die Emissionen reduzieren, können Regierungen solche Zertifikate erhalten. Das wird auch Emissionshandel genannt. Wenn Österreich also im Jahr 2040 1000 Tonnen mehr CO₂ ausstieße, als es sollte, könnte das ausgeglichen werden durch die Finanzierung eines Projekts, das 1000 Tonnen CO₂ einspart.

Außerdem wird der CO₂-Preis für Heizen und Tanken, der für 2027 vorgesehen war, um ein Jahr nach hinten verschoben.

Wie ist der aktuelle Stand?