Zeugenaufruf der Polizei

Unbekannte wollten in Thaurer Kindergarten einbrechen

Im Kindergarten der Gemeinde Thaur kam es laut Polizei am Donnerstagnachmittag zu einem versuchten Einbruch durch unbekannte Täter. Zwischen 16 und 17 Uhr wurde die Balkontüre mit einem nicht näher definierten Gegenstand beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, zweckdienliche Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen an die PI Hall (Tel. 059133/7110-100) zu melden. (TT.com)

