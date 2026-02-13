Nur noch Hand ragte aus Schnee: Zwei Tourengeher in Tirol aus Lawinen befreit

Bei zwei Lawinenabgängen in den Ötztaler Alpen und in Serfaus sind am Freitag zwei Wintersportler verschüttet worden. Beide Männer hatten großes Glück im Unglück: Sie konnten jeweils von ihren Begleitern aus den Schneemassen befreit werden.

Sölden, Serfaus – Ein 26-jähriger Skitourengeher ist am Freitag bei einem Lawinenunfall am Mitterkarjoch in Sölden verletzt worden. Sein 28-jähriger Begleiter konnte ihn aus den Schneemassen befreien.

Die beiden Deutschen starteten laut Polizei bereits um 6 Uhr früh in Vent ihre Tour in Richtung Wildspitze. Gegen 13.30 Uhr erreichten sie den Einstieg zum Mitterkarjoch auf rund 3350 Metern Höhe. Dort schnallten sie die Ski ab, befestigten sie an den Rucksäcken und legten Steigeisen für den weiteren Aufstieg zu Fuß an.

Der 26-Jährige stieg als Erster in die über 40 Grad steile Rinne ein, in der sich Triebschnee befand. Sein Kamerad wartete währenddessen an einem sicheren Platz hinter einem Felsvorsprung. Kurz nach dem Einstieg löste sich etwa zehn Meter oberhalb des 26-Jährigen eine Schneebrettlawine.

Mann rund 150 Meter weit mitgerissen

Sie erfasste den Mann und riss ihn rund 150 Meter in Richtung Mitterkarferner mit. Dort wurde er bis zum Rumpf teilverschüttet. Sein 28-jähriger Begleiter, der den Abgang beobachtet hatte, setzte sofort einen Notruf ab und eilte seinem Kameraden zu Hilfe. Er konnte den 26-Jährigen aus dem Schnee befreien.

Nach der Erstversorgung durch das Team des Notarzthubschraubers wurde der Verletzte in die Medalp nach Imst geflogen. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Skifahrer in Serfaus verschüttet, aber unverletzt

Auch im Skigebiet von Serfaus kam es am Freitag zu einem Lawinenabgang mit glimpflichem Ausgang. Dort war ein 47-jähriger Däne mit vier Freunden im freien Skiraum unterwegs. Kurz vor 12 Uhr fuhr der Mann von einer schwarzen Piste als Erster in einen nordöstlichen Hang ein. Nach nur drei Schwüngen löste er laut Polizei oberhalb von sich eine mittelgroße Schneebrettlawine aus.

Der 47-Jährige wurde von den Schneemassen erfasst, schaffte es aber noch, seinen Lawinenairbag auszulösen. Er wurde rund 150 Meter mitgerissen und beinahe vollständig verschüttet – lediglich eine Hand ragte noch aus dem Schnee. Seine Begleiter konnten ihn nach wenigen Minuten unverletzt bergen.

Erhebliche Lawinengefahr