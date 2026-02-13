Tourengeher in Tirol von Lawine teilverschüttet und verletzt

Sölden – Ein deutscher Alpinist ist am Freitag bei einer Skitour auf die Wildspitze in den Ötztaler Alpen in Tirol von einer Lawine erfasst und teilverschüttet worden. Der Mann wurde von einem Landsmann, der mit ihm unterwegs war, aus den Schneemassen befreit, sagte eine Polizeisprecherin. Er hatte offenbar zuvor im Bereich einer Kletterwand bzw. Klettersteiges das Schneebrett losgetreten und war rund 100 Meter mitgerissen worden.

Der Deutsche zog sich ersten Informationen zufolge eine Schulterverletzung zu und wurde mit einem Hubschrauber in die Medalp-Sportsclinic nach Imst geflogen. Sein Kamerad blieb unverletzt.

Die beiden Wintersportler waren Freitagfrüh von Vent aus zu der Skitour aufgebrochen. Gegen 13 Uhr schnallten sie sich dann laut Exekutive die Skier auf die Rucksäcke und stiegen in eine Seilsicherung ein. In der südlich exponierten Kletterwand kam es schließlich zu dem Lawinenabgang. Das Schneebrett war 20 Meter breit, 150 Meter lang und hatte eine Anrisshöhe von 30 Zentimeter. Im Einsatz standen unter anderem die Bergrettung Sölden sowie mehrere Hubschrauber.

Erhebliche Lawinengefahr