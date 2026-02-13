Gleitschirm stürzte auf Gasthaus-Terrasse in Alpbach: Pilotin verletzt

Alpbach – Im Unterland ist am Freitag eine 56-Jährige beim Absturz mit einem Gleitschirm verletzt worden. Die Deutsche verfehlte beim Landeanflug in Alpbach „aufgrund eines nicht vorhersehbaren Höhenverlustes“ den Landeplatz und stürzte auf die Terrasse eines Gasthauses mitten im Ort, so die Polizei. Der Gleitschirm breitete sich daraufhin über dem Dach des Gebäudes aus.