Absturz bei der Landung
Gleitschirm stürzte auf Gasthaus-Terrasse in Alpbach: Pilotin verletzt
Alpbach – Im Unterland ist am Freitag eine 56-Jährige beim Absturz mit einem Gleitschirm verletzt worden. Die Deutsche verfehlte beim Landeanflug in Alpbach „aufgrund eines nicht vorhersehbaren Höhenverlustes“ den Landeplatz und stürzte auf die Terrasse eines Gasthauses mitten im Ort, so die Polizei. Der Gleitschirm breitete sich daraufhin über dem Dach des Gebäudes aus.
Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe. Die verunglückte 56-Jährige wurde nach der Bergung und Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Heli 4 in die Innsbrucker Klinik geflogen. Zur Polizei sagte die Frau, sie habe sich bei der Landeeinteilung verschätzt. (TT.com)